Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.