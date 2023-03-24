Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde dar alanda çift kale maç oynandığı öğrenildi.
Antrenmana milli takımlarında bulunan oyuncuların dışında Dele Alli katılmadı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından 26 Mart Pazar günü Ümraniyespor ile hazırlık müsabakasında karşılaşacak.