İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Fenerbahçe mesaisine başladı

Beşiktaş, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Burak Yılmaz ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.


Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği idmanda, sakatlığı bulunan Burak Yılmaz bireysel çalışırken, antrenmanı düz koşu yaparak tamamladığı öğrenildi.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.