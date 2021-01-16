Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.