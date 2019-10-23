Beşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Galatasaray derbisini de hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği duyuruldu. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçını ise hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği açıklandı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

25 Ekim Cuma

20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 Ekim Cumartesi

15.00 Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar

14.00 Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık