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Beşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Galatasaray derbisini de hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği duyuruldu. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.


Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçını ise hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği açıklandı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.


Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:



25 Ekim Cuma


20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler



26 Ekim Cumartesi


15.00 Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy


17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat


20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan



27 Ekim Pazar


14.00 Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük


16.30 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk


16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya


19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan



28 Ekim Pazartesi


20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık

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