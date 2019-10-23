Beşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Galatasaray derbisini de hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği duyuruldu. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçını ise hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği açıklandı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.
Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
25 Ekim Cuma
20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi
15.00 Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar
14.00 Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık