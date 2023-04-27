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Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.


Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.


30 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.


Süper Lig'de 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:


Yarın


20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu



29 Nisan Cumartesi


16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler


16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın


19.00 Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek


19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük



30 Nisan Pazar


19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan



1 Mayıs Pazartesi


20.00 İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan

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