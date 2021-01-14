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Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, 19.

hafta hakemlerini açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.


Süper Lig'in 19. haftasının hakemleri belli oldu. 17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek isimler şu şekilde:



15 Ocak Cuma


Gençlerbirliği-Karagümrük: Ali Şansalan



16 Ocak Cumartesi


İH Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus


M.Başakşehir-DG Sİvasspor: Alper Ulusoy


Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler


FT Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar



17 Ocak Pazar


Y.Denizlispor-A.Hatayspor: Koray Gençerler


Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek


Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus



18 Ocak Pazartesi


Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan


Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler

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