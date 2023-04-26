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Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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