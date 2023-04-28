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Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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