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Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Beşiktaş, İstanbulspor galibiyetiyle Süper Lig’de galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Beşiktaş, İstanbulspor galibiyetiyle Süper Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar ayrıca Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ligde 13. müsabakada 8. galibiyetini aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti.


Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.


Beşiktaş ayrıca Şenol Güneş yönetiminde ise ligde çıktığı 13. maçında 8. galibiyetini aldı.

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