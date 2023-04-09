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Beşiktaş, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Beşiktaş, Giresunspor galibiyetiyle Süper Lig’de galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Beşiktaş, Giresunspor galibiyetiyle Süper Lig'de galibiyet serisini 5 maça çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1‘lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond kaydetti.


Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada Ankaragücü, M.Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup ederken Şenol Güneş yönetiminde ise ligde çıktığı 15. maçında 10. galibiyetini aldı.

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