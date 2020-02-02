İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı. Siyah-beyazlılar sakatlığı bulunan Lens dışında tam kadro çalıştı.


Süper Lig'in 20. haftasında Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan ve Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından ara vermeden Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Basına açık olarak yapılan çalışmada, Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan isimler yenileme idmanı yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı tam olarak geçmeyen Lens dışında eksik isim bulunmazken, Dorukhan da fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Düz koşu, istasyon çalışması, 5'e 2 top kapma idmanı ve son olarak da şut çalışması yapan futbolcular, ısınma hareketleri yaparak çalışmayı tamamladılar. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, salı günü saat 11.30'da basına açık olarak hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.