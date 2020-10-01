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Beşiktaş, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 4.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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