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Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Pas ve orta-şut çalışması yapan siyah-beyazlılar, idmanın basına kapalı kısmında ise Giresunspor maçının taktiği üzerinde durdu.


Antrenmana Salih Uçan ve Dele Alli katılmadı.


Siyah-beyazlılar, yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

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