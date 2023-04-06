Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.