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Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla tamamlandı.


Antrenmanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.


Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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