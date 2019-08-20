Beşiktaş, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'e Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlayan ve 2. haftada taraftarı önünde Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, İzmir ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı olarak yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan idman; ısınma koşuları, istasyon çalışması ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının yanı sıra 5'e 2 top kapma ve kontrol pas çalışmasının yapıldığı antrenman yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana tedavisi süren Burak Yılmaz'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Vida ve Atiba Hutchinson katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 10.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.