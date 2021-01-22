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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 21.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada gerçekleştirilen ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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