İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.


Teknik Direktör Önder Karaveli, Göztepe maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:



Ersin Destanoğlu


Emre Bilgin


Rıdvan Yılmaz


Francisco Montero


Josef de Souza


Michy Batshuayi


Oğuzhan Özyakup


Can Bozdoğan


Atiba Hutchinson


Miralem Pjanic


Cyle Larin


Rachid Ghezzal


Necip Uysal


Welinton Souza


Domagoj Vida


Kerem Kalafat


Serdar Saatçı


Güven Yalçın


Emirhan İlkhan


Umut Meraş


Alex Teixeira

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.