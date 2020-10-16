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Beşiktaş günü çift idmanla geçirdi

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasını bay geçip ve 6. haftada Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın 11.30 ve 17.00'de yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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