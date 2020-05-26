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Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı.

Akşam antrenmanı taktik ağırlıklı geçti.


Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının planlanmasıyla birlikte antrenmanlarına başlayan ve günde çift idman yapan Beşiktaş, akşam idmanında taktik çalıştı. Basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman; sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş yarın yapılacak olan korona virüs testlerinin ardından saat 17.00'de basına kapalı olarak çalışacak.

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