Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

Gündüz kondisyon çalışan siyah-beyazlılar, akşam ise testten geçti.

Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk idmanını yapan Beşiktaş, bugünü ise çift antrenmanla tamamladı. Sabah salonda başlayan ve daha sonra sahada süren idmanda kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, akşam ise testten geçti. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan idman öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketlerini ardından ise basına kapalı bölümde oyunculara test yapıldı.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.