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Beşiktaş günü tek idmanla geçirdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bugün tek idman yaptı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Tyler Boyd dışında eksik oyuncu yoktu.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü tek antrenmanla geçti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan akşam antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma ve yarı sahada çift kale maçın yapıldığı idman, şut çalışması ile sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yarın saat 11.00 ve 18.00'de basına kapalı olarak çalışacak.

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