Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve yarım sahada yapılan oyun çalışmaları ile tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kampında çalışmalarına, bugün TSİ 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.