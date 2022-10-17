İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla başladı.


Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu maçın ardından ara vermeden Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idman, pas ve taktik çalışma sonrası dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına perşembe günü saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.