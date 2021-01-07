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Beşiktaş, Hatayspor mesasine başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 18.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Ç.Rizespor maçında oynayan futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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