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Beşiktaş hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat çalışan siyah-beyazlılarda salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra Göztepe maçında aldığı darbe nedeniyle ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup idmana katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin takım bulması için izin verdiği Ricardo Quaresma da idmanda yer almayan bir başka isim oldu.


Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan çalışma, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan futbolcular, yarı sahada taktik idman ve çift kale maç yaparak antrenmanı sonlandırdı.


Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 10.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

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