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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi.


bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarım sahada gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı noktaladı.


Beşiktaş, yarın saat 21.00'de özel bir turnuvada Vodafone Park'ta, D.G Sivasspor ile karşılaşacak.

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