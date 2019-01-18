Beşiktaş hükmen galip sayılacak

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin açılışında Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldı. Ev sahibi Akhisarspor, 21 kişilik maç kadrosunda 13 yabancı bulundurduğu için siyah-beyazlı ekip 3-0 hükmen galip sayılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Ancak Akhisarspor, 21 kişilik maç kadrosunda kurallara aykırı olarak 13 yabancı futbolcu bulundurduğu için futbol müsabaka talimatnamesinin 22. maddesine göre hükmen mağlup sayılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı 3-0 olarak tescil edecek.