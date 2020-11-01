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Beşiktaş ilk kez kalesini kapattı

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir resmi maçı gol yemeden tamamladı.


Süper Lig'in 7. haftasında 6. maçına çıkan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederken bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetine imza attı. Cyle Larin'in 55. dakikada Ghezzal'ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar maçı da bu skorla kazanırken, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada sahadan gol yemeden ayrıldı. Bu sezon ilk maçına Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Yunanistan deplasmanında çıkan Beşiktaş, PAOK'a 3-1 mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda da Portekiz ekibi Rio Ave ile 1-1 berabere kalıp penaltılarla elenmişti. Süper Lig'deki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi, daha sonra çıktığı 3 maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Konyaspor'a deplasmanda 4-1, Gençlerbirliği'ne ise sahasında 1-0 kaybetmişti. Milli maç arasının ardından 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Denizlispor'u 3-2 yenerken, bu hafta da Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2 galibiyet aldı. Beşiktaş bu sezon ilk kez 90 dakikayı gol yemeden tamamlamayı başardı.

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