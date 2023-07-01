Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından motosiklet üzerinden bir kişiye saldırı düzenlendi. Saldırının düzenlendiği kişi yaralandı.

Olay, akşam 22.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi bir motosikletle iskelede arkadaşlarıyla oturan K. A. (17) isimli şahsa ateş açtı ve daha sonra olay yerinden kaçtı. Mermilerin 3 tanesi isabet eden K. A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ve gece bekçileri olayın yaşandığı alanı şeritle kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırı sonucu yaralanan K . A.' nın arkadaşı Efe E. yaşadıklarını anlattı, "Biz şurada duruyorduk. Arkadaşlarımız vardı. 2 tane motor geldi. Abi mi oldunuz dedi. Sıktılar bize. Arkadaşım vuruldu, yaralandı. Biz de korkudan yere yattık. Sonra polisler geldi zaten. Böyle oldu olay. 2 kişilerdi. Motoru süren ve normal. Şahısları tanımıyoruz. Kask vardı 2 tane. Kalçası, ayağı ve diz kapağından vuruldu. 3 kurşun yedi. İkisi içinden geçmiş bir tanesi içinde kalmış. Hastaneye kaldırıldı. Kendisi şu an ilk yardımda. Durumu iyi, kritik değil." dedi.