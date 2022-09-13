Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular; dinlenme, kondisyon ve taktik çalıştılar. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların aktivasyon çalışması yaparak başladığı idman, 5'e 2 sonrası dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.