Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular; kondisyon ve taktik çalıştılar. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayıp kampa girecek.