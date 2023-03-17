Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, ligin 26. haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor ile karşılaşacak.