Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Kanada arasında geleceği şekillendiren işbirliği

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile İstanbul'da Kanada eğitim sistemini sunan bir okulla iş birliğine gitti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü 5'inci ve 6'ncı sınıfa giden öğrencileri için, İstanbul'da Kanada eğitim sistemini sunan bir okulla işbirliği yaptı. Ağustos ayında gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler sonucu Beşiktaş 2008 jenerasyonundan 8 kız öğrenciye tam burs sağlandı. Öğrenciler antrenörleri Veysel Aksoy önderliğinde, okulun donanımlı spor salonunda antrenmanlarına devam ediyor ve gözlerini zirveye dikiyorlar.

Daha önce farklı devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin aileleri, Kanada eğitim sistemini temsil eden özel okulu, İngilizce temelli eğitimleri, Fransızca'yı ikinci yabancı dil olarak sunmaları ve öğrencileri soru sormaya yönelten eğitim yaklaşımı nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. Okul aynı zamanda Kanada ile olan karşılıklı anlaşmaları aracılığıyla öğrencilere sunduğu yurtdışında belli sürelerle okuyabilme ve yabancı okullarla ortak projeler geliştirebilme imkanlarıyla da öne çıkıyor.

“Sonsuz mutluluk duyuyoruz”

Okul yetkililerinden Ayşen Karşit, “2008 jenerasyonundan, 15 kez hazırlık maçına çıkan ve 3 kez de resmi maça katılarak bir kez bile yenilgi almayan öğrencilerimize destek vermekten sonsuz mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizi hem zihinleri hem de bedenleri sağlam, başarılı ve özgüvenli nesiller üzerine kurma çabamız her zaman devam edecek” yorumunu yaparken; Antrenör Veysel Aksoy “Oyuncularımızın iyi bireyler olmasının yanı sıra donanımlı öğrenciler ve sporcular olması da en önemli hedefimizdir. Tüm sporcularımız Beşiktaş ismini gururla taşımaktadır” diye konuştu.

2019 yılı itibariyle Küçük Kızlar (2007-2008) Kategorisi'nde kendilerinden yaşça büyük sporculara karşın mücadele edecek olan öğrenciler, İstanbul'da ilk üç arasında yer alma hedefini taşırken; gelecek yıl kendi yaşıtları arasında Türkiye Şampiyonluğu'nu hedeflediklerini mutluluk ve gururla gururla bildirdiler.