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Beşiktaş Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşlara tanıtıldı

Beşiktaş’ta kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara tanıtıldı.

Beşiktaş'ta kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara tanıtıldı.


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın teklifi üzerine Eylül ayı belediye meclisinde alınan kararla kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşlara tanıtıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen tanıtım etkinliklerine Başkan Akpolat ve birçok sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı. Etkinlikler kapsamında piyanist Ezgi Serim unutulmaz bir müzik dinletisi sundu. Ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Beşiktaş'a neler kazandıracağı anlatılarak, müdürlüğün faaliyetleri paylaşıldı.



“Olumlu çalışmalarımız olacak”


Etkinlikte konuşan Başkan Akpolat, “Çok önemli gün. Toplumdaki dezavantajlı grupların sayısı her geçen gün artıyor. Bunlara daha iyi hizmet vermek adına, dezavantajları ortadan kaldırmak adına yerel yönetimlerin bu konuda daha aktif olması gerekiyor. Bu konuda biz de kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurmuş bulunduk. Kadın dayanışma evlerimiz var. Kadın sığınma evlerimizle ilgili çalışmamız olacak. Eşitlik birimimizi yine kadın ve aile hizmetleri birimimizin altına aldık. Çocuk birimimizi kurduk. Onlarla da ilgili olumlu çalışmalarımız olacak. Bugün de farkındalığı arttırmak adına önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.


Etkinlikler kapsamında Akatlar Kültür Merkezi'nde Boğaziçi Gösteri ve Sanatlar Topluluğu tarafından sahnelenecek "Bir Kadın Uyanıyor" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunun geliri ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanacak.

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