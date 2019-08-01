Beşiktaş kamp çalışmalarını sürdürüyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve 3 grup halinde ayak tenisi maçları oynandı. İdman, streching çalışması ile sona erdi.

Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam TSİ 19.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.