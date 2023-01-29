İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve taktiksel çift kale oynanan maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına, yarın BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve sonrasında kampa girecek.

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