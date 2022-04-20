Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde salonda ve sahada yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda ısınma ve stretching çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlıar, sahada ise koordinasyon çalışmaları yaptı.

Öte yandan Teknik Direktör Valerien Ismael, çalışmanın ardından sahada çocuklarıyla oyun oynadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.