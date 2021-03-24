Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 buçuk saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile idmanı tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.