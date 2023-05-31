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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 37.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve minyatür kale turnuvasıyla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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