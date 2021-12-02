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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, yarın saat 20.00'de R. Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.


Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcumu şöyle:



Ersin Destanoğlu


Emre Bilgin


Valentin Rosier


Rıdvan Yılmaz


Josef de Souza


Georges Nkoudou


Salih Uçan


Michy Batshuayi


Oğuzhan Özyakup


Can Bozdoğan


Atiba Hutchinson


Mehmet Topal


Miralem Pjanic


Cyle Larin


Rachid Ghezzal


Welinton Souza


Domagoj Vida


Kenan Karaman


Serdar Saatçı


Güven Yalçın


Umut Meraş

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