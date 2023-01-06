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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.


Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular, antrenman öncesi eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı tesislerde ağırladılar. Güneş'le futbolcuların bir süre sohbet ederek hasret giderdikleri Rıdvan Yılmaz, takıma başarılar diledi.


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.


Güneş'in, Kasımpaşa maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:


Mert Günok


Ersin Destanoğlu


Emre Bilgin


Welinton Souza


Tayyip Talha Sanuç


Emrecan Uzunhan


Romain Saiss


Berkay Vardar


Necip Uysal


Tayfur Bingöl


Arthur Masuaku


Umut Meraş


Atiba Hutchinson


Salih Uçan


Gedson Fernandes


Oğuzhan Akgün


Georges Kevin Nkoudou


Nathan Redmond


Dele Alli


Jackson Muleka


Cenk Tosun


Wout Weghorst

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