Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR'ı Arda Kardeşler

Beşiktaş'ın, bugün Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta bugün saat 20.30'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler‘e AVAR olarak Kadir Sağlam ve Can Cengiz eşlik edecek.