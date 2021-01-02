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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı.


Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için bugün saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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