Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda yarın sahasında karşı karşıya geleceği Kayserispor müsabakası hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan idman ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma yapan siyah-beyazlılar, taktik çalıştı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar yemekte bir araya geldi

Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular kamp öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde organize edilen yemekte bir araya geldi. Birlikte yemek yiyen Beşiktaşlı oyuncular, Kayserispor maçı öncesi moral depoladı.