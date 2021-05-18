Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne gitti

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, kupayı müzesine götürürken, bu sonuçla Fenerbahçe önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

59. Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini Josef de Souza ve Rosier'in golleriyle 2-0 mağlup ederken sezonu da çifte kupayla tamamladı. Süper Lig'in şampiyon olarak tamamladığı için Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek lig 3.'sünün direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladı. Ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, lig sıralamasıyla önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, Beşiktaş'ın kupayı kaldırmasıyla birlikte Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılacak. 4. sıradaki Trabzonspor da Beşiktaş'ın kupayı kazanmasıyla sezonu erken açmayacak. Lig sıralamasına göre UEFA Konferans Ligi'ne 2. turda başlaması gereken Trabzonspor, Beşiktaş'ın kupayı kazanmasıyla birlikte 3. turdan itibaren Avrupa'da yer alacak. Ayrıca ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor da önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, Yiğidolar, 2. turdan itibaren Avrupa'da yer alacak.