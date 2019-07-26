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Beşiktaş, kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunların yer aldığı çalışmalar ile denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile sona erdi.


Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam TSİ 19.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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