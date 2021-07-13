Beşiktaş, kondisyon çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.