Beşiktaş kondisyon çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, minik kale maçın ardından gerçekleştirilen serbest şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.